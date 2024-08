Juazeiro do Norte: Glêdson tem 40% contra 23% de Santana na pesquisa Real Time Big Data

Sued Carvalho (UP) aparece com 6% e Germano Lima (Psol) 5%. 13% falaram que iriam anular ou votar em branco e a mesma porcentagem não soube ou não quis responder

Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte, distante 527, 57 km de Fortaleza, lidera de forma isolada as intenções de voto para as eleições municipais deste ano com 40%. Na segunda posição aparece o deputado estadual Fernando Santana (PT) que pontou 23% na pesquisa estimulada.

Os números são da pesquisa do instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record, e divulgada nesta sexta-feira, 2. Com uma margem de erro em 4 pontos percentuais tanto para mais como para menos, aparecem tecnicamente empatados os pré-candidatos Sued Carvalho (UP), com 6%, e Germano Lima (Psol), e que tem 5%.

Os dados do instituto são com um levantamento realizado com 600 entrevistados entre os dias 31 de julho e 1° de agosto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-05646/2024 e possui 95% de nível de confiança.