Catanho vai de Che Guevara a Jesus Cristo em discurso durante convenção em Caucaia

Neste tópico, o ex-secretário de Articulação Política do Ceará citou, em sequência, o líder revolucionário cubano Che Guevara e Jesus Cristo , com frases que, apesar de “não parecer”, segundo o próprio, teriam "tudo a ver" com o evento.

O candidato seguiu: “Da mesma forma, a gente aprende desde criança, 'amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo'. Isso são princípios políticos. Isso é o que deve mover realmente. Isso que estamos trazendo para Caucaia", declarou Catanho, citando trecho do livro bíblico de Mateus , capítulo 22:37-39, que narra ensinamentos de Jesus Cristo.

Também houve menção indireta ao ex-prefeito Naumi Amorim (PSD), com críticas à saúde na época da gestão dele e de empréstimos que o ex-gestor teria solicitado.

A convenção de Catanho ocorreu no último domingo, 4. O vereador Vanderlan Alves (Republicanos) foi lançado como vice. O evento ocorreu no Ginásio Cazuzão e contou com a presença em peso de lideranças do PT como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas, a deputada federal Luizianne Lins, o líder do Governo Lula, José Guimarães, e o prefeito Vitor Valim (PSB), além do pré-candidato petista em Fortaleza, Evandro Leitão.