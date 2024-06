Gabriel entende que Psol oferece uma 'candidatura verdadeiramente à esquerda' em Fortaleza

Gabriel Aguiar, vereador de Fortaleza pelo Psol, entende que o partido oferece "uma candidatura verdadeiramente à esquerda" nas eleições municipais de Fortaleza. Ele aponta que essa contribuição se sobressai por não apresentar "amarras", "que geralmente têm candidaturas mais encorpadas, digamos, assim, dentro do sistema, que a gente tem das disputas maiores governando".

"Acredito que as pessoas que votam no Psol pelo Psol, votam justamente, acho que esse é um dos grandes destaques do partido, por não ter amarras, não ter um compromisso com alguma estrutura maior. O compromisso que o Psol tem é com as suas bases, com seu eleitorado e as ideias que defende", explicou o parlamentar em participação no podcast Jogo Político, do O POVO, nesta segunda-feira, 3