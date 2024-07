Wagner rebate atual prefeito: "Vamos ter o Sarto zoeiro ou o que está batendo em todos?"

“Não esperem do Capitão Wagner uma resposta, uma pancada no que foi dito ontem pelo prefeito Sarto”, começou Wagner, antes da abertura de perguntas em coletiva de imprensa convocada pelo União Brasil .

Apesar de comentar sobre as falas, Wagner disse que responderá esse tipo de crítica em “alto nível”. Neste mesmo tom “ameno”, o ex-deputado federal ainda fez elogios a diversos políticos fortalezenses, cearenses e do âmbito nacional, dos mais diversos espectros políticos .

Wagner ainda criticou as declarações de Sarto contra o presidente Lula , nas quais o prefeito disse que o presidente “perderia mais uma vez” em Fortaleza e que era “freguês” da capital. “Não vou fazer a chacota que o Sarto fez sobre a presença do Lula aqui, até porque tenho respeito à força política que ele tem na capital”, começou.

Apesar deste início, Wagner comentou, poucos minutos depois, sobre as falas de Sarto. “Eu queria entender qual o Sarto que vai se apresentar para a campanha, se é o Sarto zoeiro e leve, com óculos juliet, ou aquele que fez um discurso tenso batendo em todos os adversários. Um discurso direcionado ao teleprompter, que ficou muito claro que não é o que o Sarto pensa”, disse, se referindo aos vídeos publicados pelo prefeito nas redes sociais .

O pré-candidato emendou, citando também o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): “Tenho respeito demais à força do Bolsonaro, do Lula, que tem seus votos consolidados aqui. Apesar disso, o eleitorado de Fortaleza não se baseia só nisso".

Wagner responde Silvana: "Esteve com Camilo e nem por isso eu considero de esquerda"

Além de Sarto, Wagner foi criticado pela deputada estadual Dra. Silvana, que é filiada ao PL, partido ao qual o pré-candidato do União Brasil estuda uma possível aliança se não no primeiro turno, no segundo.

Assim como Sarto, Wagner começou dizendo que não responderia às falas, por ter grande “carinho e respeito” por Silvana.

Ele, no entanto, comentou: “Não é exatamente o que diz a história. Ela esteve oito anos na base do Camilo e nem por isso eu considero que ela seja de esquerda. Votou com o Camilo, elogiou o Camilo, disse um dia desses que votaria no Evandro, que é o candidato deles, no segundo turno, que é o candidato do PT. Eu nunca disse isso, mas tudo bem”, disse.

Wagner ainda disse que conversa com “duas siglas”, que também podem apresentar uma “boa surpresa” até sábado, se referindo ao pré-candidato a vice. “O que decidimos até agora é que vai ser alguém diferente de mim. De uma outra área de atuação, alguém que agregue em uma chapa majoritária”, afirmou Wagner.

Questionado sobre quais seriam, ele afirmou "não poder comentar", mas acrescentou: “Roberto Pessoa [prefeito de Maracanaú] está na frente conversando com um partido, eu estou conversando com outro. Temos excelentes nomes.”