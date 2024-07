Pesquisas para prefeito em capitais pelo Brasil: veja resultados

Confira as pesquisas eleitorais para prefeitos de cinco capitais do Brasil Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

As pesquisas de intenção de voto para as prefeituras dos principais colégios eleitorais do Brasil seguem apresentando seus levantamentos diante da chegada das eleições municipais de 2024. No calendário eleitoral, o 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno acontece no dia 27 de outubro, caso os municípios possuam mais de 200 mil eleitores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira as últimas pesquisas eleitorais em cinco capitais do País, divulgadas por institutos de pesquisa.

Eleições 2024: pesquisas para prefeito em Fortaleza Em sua primeira pesquisa para a eleição de Fortaleza, em 27 de junho, o instituto Datafolha indicou a liderança do candidato Capitão Wagner (União Brasil), com 33%. Em seguida, José Sarto (PDT) e André Fernandes (PL) despontam com 16% e 12%, respectivamente. Os candidatos Evandro Leitão (PT), com 9%, e Célio Studart (PSD), com 8%, também aparecem no levantamento. O levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado em 15 de julho, mantém a liderança do Capitão Wagner, com 33%. Na sequência, indica-se um empate técnico entre o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, com 18,3%, e André Fernandes, com 15,1%.

Eleições 2024: pesquisas para prefeito em São Paulo O último levantamento da Paraná Pesquisas, em 19 de julho, mostra os pré-candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) empatados tecnicamente. Nunes, com 26,9%, e Boulos, com 24,7%. Já a pesquisa Quaest, divulgada em 27 de junho, indicou empate técnico entre os candidatos Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Datena (PSDB) para a Prefeitura de São Paulo. Apesar do empate técnico, o levantamento apresenta o atual prefeito, Ricardo Nunes, na liderança, com 22%. Na sequência, Boulos e Datena apresentaram 21% e 17%, respectivamente. Em pesquisa anterior do Datafolha, nos dias 27 e 28 de maio de 2024, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes lideravam a disputa, com 24% e 23%, respectivamente.

Eleições 2024: Pesquisas para prefeito no Rio de Janeiro O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa eleitoral realizada pelo Datafolha entre os dias 2 e 4 de julho. O incumbente apresenta 53% das intenções de voto, contra Tarcísio Motta (PSOL), com 9%, e Alexandre Ramagem (PL), com 7%. Eleições 2024: pesquisas para prefeito em Salvador Um levantamento da Paraná Pesquisas entre os dias 12 e 15 de julho apresenta o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), com 67,6% das intenções de voto nas eleições. Na sequência, o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), aparece com 12,5%. Eleições 2024: Pesquisas para prefeito em Belo Horizonte Em pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Belo Horizonte, realizada pelo instituto Quaest entre os dias 10 e 14 de julho, Mauro Tramonte (Republicanos) aparece na liderança, com 25%.