SP: Pesquisas para prefeito de São Paulo; veja resultados

A pesquisa eleitoral Quaest divulgada nessa quinta-feira, 27, indica empate técnico entre os candidatos Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (Psol) e Datena (PSDB) para a Prefeitura de São Paulo. A análise foi encomendada pela Genial Investimentos. Entrevistando 1.002 eleitores da cidade de São Paulo com 16 anos ou mais, entre 22 e 25 de junho, a pesquisa apresenta a liderança do atual prefeito, Ricardo Nunes, com 22%. Na sequência, Boulos e Datena apresentaram 21% e 17%, respectivamente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A margem de erro estimada é de três pontos percentuais, com nível de confiabilidade de 95%. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas face a face e a aplicação de questionários estruturados.

Pesquisa em SP para prefeito: resultado do Quaest em São Paulo Em cenário de intenção de votos para o 1º turno, o candidato Guilherme Boulos alcança liderança entre as mulheres (23%) e os eleitores com ensino superior incompleto ou mais (29%). A título de comparação, o incumbente Ricardo Nunes fica com 21% entre o público feminino, mas lidera entre os homens, com 23%. Em relação ao nível de escolaridade, Nunes mantém sua posição entre eleitores com o ensino fundamental (24%) e o ensino médio completo ou incompleto (20%).