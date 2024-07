Com Sarto de férias, prefeito interino se dedica a demandas administrativas

PREFEITO José Sarto ao lado do procurador-geral do Município, Fernando Oliveira, que assume a gestão após viagem do titular do Executivo Crédito: Assessoria da Prefeitura / Divulgação

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), está de férias desde o sábado, 6, quando passou o cargo para o procurador-geral do município de Fortaleza, Fernando Oliveira, que deve ocupar a função até esta sexta-feira, 12. Nos primeiros dias no cargo, o procurador se dedicou a atividades administrativas internas, sem previsão, a preço de hoje, de agendas externas, como eventos. Ele está no cargo diante a ausência de toda a linha de sucessão do poder municipal, com o vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB), e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), em agenda na Colômbia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O prefeito interino é bacharel em Direito e Especialista em Ordem Jurídica Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ao longo de sua carreira, foi secretário-chefe de gabinete da vice-governadoria do Estado do Ceará, procurador-geral do Ceará entre 2007 e 2010 durante o governo de Cid Gomes (PSB), diretor-adjunto operacional e procurador-chefe da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), representante judicial da União no Estado e procurador-chefe substituto da União.

O cargo de prefeito foi transmitido no sábado, após Sarto encerrar, no dia anterior, a maratona de entrega de obras. A sexta-feira, 5, era a data limite para a participação em inaugurações de obras públicas, como determina a legislação eleitoral. Até a data, foram entregues postos de saúde, centro educacionais e, por fim, a requalificação da praia

Desde então, Sarto e demais pré-candidatos não podem comparecer em eventos desta finalidade, sob o risco de punições. "Vou aproveitar as férias dos meus filhos e netos, e viajar com a família pra fora do País. Retorno ao cargo já na noite de sexta-feira (12/07)", explicou o pedetista pelas redes sociais. Sarto tira as férias em momento estratégico para sua movimentação na tentativa de reeleição. Ele tem à frente um prazo legal importante: as convenções partidárias, que acontecem no período de 20 de julho a 5 de agosto. Além da confirmação de seu nome, deve ser apresentado quem irá compor sua chapa, em meio à indefinição se Élcio permanecerá no cargo de vice.

Bate-boca Opositores criticaram a decisão de Sarto de tirar férias. O deputado estadual e líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), De Assis Diniz (PT), disse que a população "não sentirá diferença" com ou sem o gestor. Via assessoria, a Prefeitura afirmou que não se manifestaria sobre as falas. "Fortaleza sem prefeito. Sarto está de férias, talvez já se preparando para 'tirar o time de campo'. Em meio a mais essa irresponsabilidade, a cidade continua sofrendo com lixo, buracos, infraestrutura e transporte público precários e sem saúde de qualidade. Com certeza, a população não sentirá muita diferença", escreveu o parlamentar petista. Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano na Assembleia, também criticou Sarto. O parlamentar acusou o prefeito de abandonar a população e disse que, enquanto isso, o governador está em uma luta em prol da segurança pública. "Enquanto a sociedade ouve o chamado do governador Elmano para uma luta conjunta e nacional em prol da segurança pública, o prefeito de Fortaleza tira férias e toda a cúpula municipal se afasta. Isso é hora de abandonar a população? Ou estariam ensaiando sair da disputa em função da má avaliação?", declarou nas redes sociais. O também deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) ironizou: "Cidade abandonada, mas quem sabe o procurador procure o prefeito que faltou nos últimos quatro anos". O pré-candidato e líder das pesquisas para a Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União), elencou problemas da capital cearense para criticar José Sarto. "Boa semana, fortalezense! E quando você passar pelos buracos, ver o lixo espalhado nas ruas, a saúde precária e a violência aumentando, lembre que o Sarto tá de férias no exterior", ironizou Wagner nesta segunda-feira, 8, pelas redes sociais.

Após as críticas, Gardel rebateu as declarações afirmando que De Assis e Aldigueri estão a postos para defender os interesses políticos do PT, mas não os interesses da população. O presidente da Câmara aproveitou para criticar a gestão estadual na segurança pública. "Os deputado De Assis e Romeu Aldigueri estão sempre a postos quando é para defender os interesses políticos eleitorais do grupo do PT. Mas quando se trata dos interesses da população, não se vê a mesma disposição. Por exemplo, a situação da violência no Ceará chegou até o ponto que se encontra hoje sem que esses dois tenham feito uma única crítica ao governador do PT, a quem eles servem", afirmou. Os deputados estaduais Antônio Henrique (PDT) e Cláudio Pinho (PDT), aliados de Sarto, também rebateram os líderes da gestão de Elmano, citando "incontáveis viagens" do governador em jatos fretados.