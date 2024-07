PT, PCdoB e PV irão visitar 18 bairros em Caucaia para montar programa de Catanho

O PT, PCdoB, PV e demais partidos que apoiam a candidatura de Waldemir Catanho (PT) em Caucaia devem visitar 18 bairros no municípios para realizar assembleias do programa de governo participativo do petista. O primeiro encontro acontece neste sábado, 13, no Icaraí.

As siglas visitarão os bairros: Parque Leblon, Iparana, Guaié, Pacheco, Guajiru, Icaraí, Barra Nova, Boi Choco, Camurupim, Munguba, Mestre Antônio, Tabuba, Parazinho, Cumbuco, Lagoa do Barro, Barra do Cauipe, Amarelas e Matões.

O lançamento da iniciativa aconteceu na segunda-feira, 8, em Caucaia. O destaque foi a presença da deputada federal Luizianne Lins (PT), coordenadora da campanha do petista. A perspectiva é de que os encontros tenham participações populares em diferentes bairros de Caucaia e, na prática, aumentem o contato da campanha de Catanho com a população.