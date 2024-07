Evandro inicia rodas de conversas para construção do programa de governo

O PT irá lançar a pré-candidatura do presidente da Assembleia nesta sexta e, no dia seguinte, ele começará uma série de 13 rodas de diálogo em Fortaleza

O parlamentar estará presente em 13 audiências, uma em cada Regional da capital cearense e uma última reunião geral, sintetizando as demais. O movimento ocorrerá um dia após a plenária do PT com a presença da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann , dentre outras lideranças, para alavancar a pré-candidatura de Evandro.

Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, iniciará neste sábado, 13, uma série de rodas de conversas com a população para ouvir demandas e ajudar a construir o seu programa de governo.

A agenda do pré-candidato petista começa no bairro Álvaro Weyne, direcionada para todos os bairros da Regional 1. A roda de conversa acontece a partir das 15h na Casa do Cantador, localizado na rua Coelho da Fonseca, 195.

“Não adianta o prefeito tomar decisões de gabinete. A população precisa ser escutada, pois é quem melhor entende as necessidades de cada área da cidade. Juntos vamos construir um programa de governo inclusivo, respeitando as diferenças e priorizando investimentos para as áreas menos privilegiadas. É um absurdo Fortaleza ter o maior PIB do Nordeste e ser a terceira capital mais desigual da Região. Com a participação popular, vamos transformar essa realidade”, destaca o pré-candidato a prefeito.