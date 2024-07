Guimarães diz que Evandro ‘começou bem’ e defende padrinhos: "Alguém vai negar peso de Camilo e Lula?"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-12-2023: Jose Gumarães. Evandro Leitão se filia ao PT, em evento com presença de Camilo Santana / Elmano de Freitas / Jose Guimarães / Augusta Brito e aliados de varios partidos. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

O deputado federal José Guimarães (PT) comentou, nesta sexta-feira, 5, o cenário eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza em 2024. Para o líder do Governo Lula na Câmara, o pré-candidato petista, Evandro Leitão, "começou bem nas pesquisas", já que boa parte do eleitorado "ainda não sabe que se trata do candidato das lideranças do PT", cujas influências no pleito deste ano, segundo o deputado, são "inegáveis". Questionado sobre resultados da pesquisa Datafolha, encomendada pelo O POVO, Guimarães destacou o percentual de 9% das intenções de voto de Evandro como "um bom começo". O desafio seria, segundo o deputado, superar um desconhecimento em relação aos apoios do pré-candidato petista. "É um bom começo. O Evandro como nosso pré-candidato, ele não é conhecido. Ninguém sabe, uma parcela significativa da população, não sabe que ele é o candidato do PT, do Camilo, do Lula, do Elmano. Não é que o candidato dependa somente das figuras públicas, das lideranças que influenciam mais o eleitor, mas esses, na hora que o eleitor souber…", disse, em entrevista à Rádio O POVO CBN.