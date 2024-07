TRE condena Fernando Santana por propaganda antecipada; deputado vai recorrer

O deputado deve ser o indicado do PT em Juazeiro do Norte e reúne bloco grande de aliados

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu, na segunda-feira, 8, condenar o deputado estadual Fernando Santana (PT), e pré-candidato a prefeito de Juazeiro do Norte, por propaganda eleitoral antecipada. A ação que culminou na decisão partiu do Ministério Público Eleitoral (MPE) que entrou com recurso relatando o compartilhamento de um conteúdo nas redes sociais do parlamentar.

Para o MP Eleitoral, o material configura propaganda irregular, já que foi realizada antes do prazo determinado pela legislação eleitoral. Segundo a ação, o pré-candidato compartilhou postagens de outros usuários com cunho eleitoreiro, contendo frases como “Tamo junto, meu prefeito” e “Vai ser Camilo lá e Fernando cá”.

“É de se concluir que tais publicações revelam-se passíveis de influenciar o eleitorado juazeirense, favorecendo a futura obtenção de votos pelo representado”, destacou o promotor eleitoral André Barroso, por meio da representação eleitoral.