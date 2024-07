Caucaia: Emilia diz que pré-candidatura não é baseada em polarização, mas no diálogo

A deputada estadual pelo PSDB minimizou as pesquisas que a colocam na terceira colocação, e afirmou que sua maior pesquisa é o "sentimento do povo"

A parlamentar aparece em na terceira colocação segundo pesquisa Ideia, com 14% da intenções de voto, atrás de Coronel Aginaldo (PL), que tem 20%, e Naumi Amorim, com 21%. Emilia, porém, minimizou os números dizendo que os movimentos nas ruas não representam esses dados, mas destacou que respeita todos os pré-candidatos.

"E a minha maior pesquisa é esse sentimento do povo que a gente tem encontrado nas ruas. Tô confiante, estamos animadas. Uma pré-candidatura que tem se lançado não com a onda polarizada que a gente tem visto ultimamente, mas uma pré-candidatura da Emilia Pessoa sólida com propostas, próximo ao povo a Caucaia com diálogo, sonhos, com projetos e, para mim, isso é mais importante do que qualquer polarização", completou Emilia.



Pessoa também disputou as eleições em Caucaia em 2020, terminando o primeiro turno na terceira posição, alcançando 32,4 mil votos. Ela foi ainda secretária de Educação e de Governo na gestão do atual prefeito Vitor Valim (PSB). Posteriormente, se elegeu deputada estadual, em 2022.