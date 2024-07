Wagner evita confronto com Camilo: 'Ele não é candidato'

Capitão Wagner evitou confronto com o ministro Camilo Santana (PT) após o petista minimizar liderança em pesquisa eleitoral. O pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza largou na frente em primeiro levantamento do Datafolha, contratado pelo O POVO, alcançando 33% das intenções de voto na Capital. O pré-candidato petista, Evandro Leitão, apareceu em quarto lugar, com 9%.

"Eu não tenho porque bater qualquer fala do ministro, até porque ele não é candidato e não me agrediu na fala dele. Por mais que na eleição passada a influência dele e do Lula tenha dado um excelente resultado para o governador no interior, essa mesma influência não deu a resposta também em Fortaleza", avaliou Wagner, ao relembrar que obteve mais votos na Capital durante disputa pelo comando do Palácio da Abolição, em 2022.

Para o ex-deputado federal, "as pesquisa refletem o momento e o momento demonstra um sentimento muito forte de mudança na cidade de Fortaleza e, ao mesmo tempo, um grande arrependimento de terem escolhido alguém por conta do padrinho, tanto em Fortaleza como a nível de Governo do Estado." O ex-deputado faz referência às vitórias dos chefes do Executivo estadual e municipal, respectivamente, Elmano de Freitas (PT) e José Sarto (PDT).