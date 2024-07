O POVO News: extrema direita vence primeiro turno das eleições na França

O POVO News repercute eleições na França Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta segunda-feira, 1º. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute o primeiro turno das eleições no parlamento francês, no qual a extrema direita saiu vitoriosa. Assista ao vivo:

As eleições ocorreram após a dissolução do parlamento pelo presidente Emmanuel Macron, em um cenário de vitória da direita nas eleições do parlamento europeu.