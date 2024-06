O POVO News: acompanhe análise da 1ª pesquisa Datafolha para Prefeitura de Fortaleza

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 27. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz todos os detalhes da primeira pesquisa Datafolha sobre as eleições para Prefeitura de Fortaleza. Ao todo, são elencados oito pré-candidatos. A pesquisa foi contratada pelo O POVO.

Assista ao vivo:

Os postulantes ao Palácio do Bispo são o deputado federal André Fernandes (PL); o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil); o deputado federal Célio Studart (PSD); o senador Eduardo Girão (Novo); o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece,) Evandro Leitão; o educador popular Haroldo Neto (UP); o prefeito de Fortaleza, que tenta a reeleição, José Sarto (PDT); o produtor cultural Técio Nunes (Psol) e o dirigente partidário Zé Batista (PSTU).

O candidato do PSTU não consta nesta primeira rodada da pesquisa porque sua pré-candidatura foi anunciada quando o levantamento já estava em curso. A edição também analisará os números da corrida eleitoral de outras capitais. São elas: São Paulo, Belo Horizonte, Teresina e Natal.

Joe Biden e o antecessor republicano Donald Trump, praticamente empatados nas pesquisas, se enfrentam nesta quinta-feira no primeiro debate das eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos.



O evento está marcado para às 21 horas no horário local (22 horas no horário de Brasília), na Geórgia, um dos estados mais disputados das eleições. O democrata de 81 anos e o republicano, de 78, estão em empate técnico nas intenções de voto.



Segundo uma pesquisa publicada na quarta-feira, 26, pela Universidade de Quinnipiac, Trump tem 49% das intenções de voto, contra 45% para Biden, a nível nacional.



O episódio terá análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage; e o colunista Carlos Mazza, também do O POVO. No campo da política internacional, o tema também é eleições.

Serviço

O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18 horas