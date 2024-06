Sarto veta projetos que extinguiam áreas de proteção ambiental; Câmara vai avaliar veto

Prefeito José Sarto (PDT) durante o anúncio da Operação Asfalto, evento realizado na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), vetou integralmente projetos de lei que propunham a extinção de áreas de proteção e recuperação ambiental em Fortaleza. Os vetos envolvem matérias aprovadas em maio deste ano na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e que tratam da redução dessas áreas em dois pontos da Capital.

O regimento do Legislativo prevê que vetos devem ser apreciados na Casa num prazo de até 30 dias a contar da data do recebimento. Para o veto ser derrubado, deve-se ter a maioria absoluta de votos entre os vereadores. “Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido, o veto será colocado na Ordem do Dia da primeira sessão ordinária subsequente, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final”, prevê o regimento da Casa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Projeto de Lei Complementar (PLC) 28/2022, apresentado pelo então vereador e hoje deputado estadual, Antônio Henrique (PDT) e o 70/2023 de autoria do vereador Adail Jr. (PDT), tinham recebido o aval da comissão especial do Plano Diretor e foram votadas no plenário em maio.

As proposições suprimem um quadrilátero, localizado na avenida Governador Parsifal Barroso, da Macrozona de Proteção Ambiental e da Zona de Recuperação Ambiental (ZRA); e outro compreendido às margens do Parque Rachel de Queiroz, excluído da Macrozona de Proteção Ambiental I e também da ZRA.

Questionado sobre o veto, Adail informou que haverá discussão sobre o tema antes de qualquer apreciação na Casa. "Chegou (o veto). O que estão alegando é que não foi o mapa, estamos providenciando. Na próxima semana já devemos resolver isso, fazer uma conversa dentro do gabinete para atender a exigência e continuar o debate". Questionado sobre se o projeto será mantido, Adail disse que primeiro deve-se apreciar o veto. O POVO entrou em contato com a CMFor para obter mais informações sobre o veto e quais os próximos passos da tramitação no Legislativo e aguarda resposta. A matéria será atualizada quando houver retorno.



Entenda cada projeto

Área na Avenida Parsifal Barroso O Projeto de Lei nº 28/2022, apresentado pelo então vereador Antônio Henrique (PDT), hoje deputado estadual, pretende aplicar correções na Lei Complementar Nº 62, de 2 de fevereiro de 2009, que instituiu o Plano Diretor Participativo do município de Fortaleza, sancionado pela prefeita na época, Luizianne Lins (PT). Na proposta enviada à CMFor consta que o texto busca "aperfeiçoar" o Plano Diretor com uma adequação à realidade do município, com foco nas áreas destacadas do projeto, o quadrilátero da avenida Parsifal Barroso, onde desde 2010 funciona um supermercado. Antônio Henrique justificou em seu projeto de lei que a área já apresenta um alto nível de urbanização, mesmo antes da vigência do atual Plano Diretor. O local, compreendido entre as ruas Haroldo Torres, Joaquim Marques e Edgar Falcão, no Bairro Presidente Kennedy, já possui edificações com o aval da Prefeitura de Fortaleza. No projeto, o vereador argumenta a área "por seu tamanho diminuto", não apresenta alterações capazes de trazer impacto ambiental relevante ou urbanístico à região afetada e as adequações permitirão a regularização das edificações já existentes. Com isso, a área ficaria excluída da ZRA e seria incluída na Zona de Requalificação Urbana 1, saindo da Macrozona de Proteção Ambiental e passando para a Macrozona de Ocupação Urbana.