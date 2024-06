Sarto despista sobre vice e diz que conversará com "todos os partidos": "Tudo é possível"

Sarto foi perguntado, em específico, sobre diálogos com o PP, presidido por Zezinho Albuquerque, e até com o PSD, de Domingos Filho.

Questionado sobre o nome que ocupará posto de vice na chapa encabeçada por ele, o prefeito José Sarto (PDT) alegou que “conversará com todos os partidos” da base até o início das convenções partidárias em 5 de agosto.

“Estamos conversando. Como todo mundo está conversando, também estamos conversando. Esse período, temos ainda o restante do mês de junho, julho. Até o dia 5 de agosto, que serão as convenções dos partidos, vamos conversar com todos eles”, disse o prefeito ao O POVO, na manhã desta quarta-feira, 12.

Sarto foi perguntado, em específico, sobre diálogos com o PP, presidido por Zezinho Albuquerque, e com o PSD, de Domingos Filho, partido que deixou a base do prefeito e aderiu ao governo Elmano no âmbito estadual, mas do qual o prefeito não teria desistido completamente, segundo apurado pelo colunista do O POVO Henrique Araújo. “Tudo é possível ao que crer, diz a Bíblia Sagrada”, comentou o gestor municipal.