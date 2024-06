Do PL, Raimundo Gomes de Matos diz que apoiará reeleição de Sarto em Fortaleza

O POVO: O senhor deve ficar no primeiro turno com o prefeito Sarto ou com o André Fernandes? Matos: Eu estou no momento como secretário do prefeito Sarto na Funci.

Raimundo Gomes de Matos , presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), afirmou ao O POVO que apoiará a reeleição do prefeito José Sarto (PDT) em Fortaleza. Ele é filiado ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro , que, na Capital, tem o deputado federal André Fernandes como opção ao Paço Municipal.

Em um eventual segundo turno, Matos percebe que há uma "tendência" de aliança entre o pedetista e partidos alinhados à direita em Fortaleza. Segundo ele, "não há nenhuma dificuldade de diálogo com o União Brasil, com o PL, com o Novo, porque há um diálogo político-administrativo neste sentido, porque há um projeto anti-esquerda. Diferentemente do candidato a ser lançado, que tudo indica que é o Evandro Leitão, [que] é o partido da esquerda propriamente dita".

O ex-deputado federal se refere, respectivamente aos pré-candidatos de direita Capitão Wagner (União Brasil), André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo). Por fim, ao postulante do PT. "E quanto melhor esse diálogo, mais aberto, mais franco, mais transparente, mais chances de se ter um segundo turno mais fortalecido na possibilidade da candidatura da reeleição do prefeito Sarto", seguiu Matos antes da cerimônia de assinatura do termo de adesão do O POVO ao Ceará 2050.

O presidente da Funci também acredita ser "prejudicial" um único partido comandar as três esferas de governo. "É claro que, no parque federativo, há missão da União, Estado e Município, mas você não pode ficar totalmente atrelado, subserviente a governo federal, a governo estadual, porque senão você é prejudicado". No seu parecer, esse contexto faz um gestor "automaticamente perder uma força de articulação no sentido de buscar melhorias dentro do parque federativo".