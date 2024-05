Sarto diz que manejo do lixo irá "melhorar e muito" depois das chuvas: "Vai valer a pena"

O prefeito José Sarto (PDT) comentou sobre o acúmulo de resíduos sólidos nas ruas de Fortaleza, cidade que conta com uma Taxa do Lixo, implementada em meados do ano passado. Sarto citou mais uma vez a cobrança como uma “obrigação legal” de todas as capitais e disse que a situação atual deverá “melhorar e muito” com o fim do período chuvoso, por meio da implementação de um novo programa.

“Fomos surpreendidos com três anos de quadra chuvosa atípica. Aguarde, peço paciência. Aguarde terminar o período chuvoso, que temos um programa que vai resolver o problema de zeladoria. Terminada a quadra chuvosa, vou pedir um tempo ao fortalezense, que certamente as coisas vão melhorar e muito. Vai fazer valer a pena”, afirmou o prefeito, em entrevista à Rádio O POVO CBN. O bate-papo dá prosseguimento a conversas com todos os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza.

Segundo Sarto, a taxa se torna necessária com a implementação do marco zero do saneamento, promulgado em 2020. No artigo 35, a lei determina que a não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço configura renúncia de receita e exige a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto na lei de responsabilidade fiscal. O prefeito já havia citado a determinação do marco em outras ocasiões.