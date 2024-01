Wagner questiona o que mudou após Taxa do Lixo: "Muita sujeira espalhada por toda Fortaleza"

O ex-deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), questionou os resultados da Taxa do Lixo, ação implementada pelo prefeito José Sarto (PDT) em 2023. Em postagem publicada nesta terça-feira, 2, Wagner pontua que a Prefeitura de Fortaleza arrecadou R$ 47 milhões com a medida, mas que as ruas da capital continuam poluídas.

“E a taxa do lixo, hein, no que deu? Resultou em R$ 47 milhões. Esse é o valor que a Prefeitura de Fortaleza arrecadou em 2023 com a taxa do lixo. O que mudou? Eu não sei, você sabe? Pois a realidade ainda é essa aqui, muita sujeira espalhada por toda Fortaleza”, ponderou Wagner.

