Capitão Wagner abre série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito na rádio O POVO CBN

A Rádio O POVO CBN inicia, nesta sexta-feira, 26, série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O primeiro a ser entrevistado será Capitão Wagner (União Brasil), em sua terceira tentativa de chegar ao Paço Municipal. O conversa será conduzida pelo diretor da Rádio O POVO CBN, Jocélio Leal, e pelo colunista do O POVO, Carlos Mazza. A sabatina será realizada dentro do programa "O POVO no Rádio", que vai ao ar das 9h às 11h, na FM 95,5 e nas redes sociais da Rádio. Ao longo dos próximos dias, os outros pré-candidatos também serão entrevistados. Wagner tem aparecido na liderança das pesquisas eleitorais. Ele apareceu na frente em todos os cenários na pesquisa do Instituto Paraná, de março deste ano, e também tomou a dianteira Atlas/Intel, divulgada em janeiro. O também presidente do União Brasil no Ceará deixou o cargo que ocupava como secretário de Saúde de Maracanaú para focar na campanha em Fortaleza e nos rumos do partido pelo Estado.