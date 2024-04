Quem lidera grupo mais votado a apoiar Evandro no PT, que deixou para trás Guimarães e Zé Airton

Chapa do Movimento Brasil Popular deu a maior votação a Evandro Leitão e foi determinante para assegurar a ele a maioria absoluta dos delegados no PT. Chapa deixou para trás nomes fortes do PT, como os deputados Guimarães e Zé Airton. Movimento tem proximidade com Levante Popular da Juventude, que promoveu ação contra o bolsonarista André Fernandes

Dos 3,4 mil votos obtidos por Evandro, 1.442, ou 24,60%, partiram do grupo de Miguel Braz. Deixou para trás nomes fortes e tradicionais do PT, com mandatos em Brasília.

Ex-assessor parlamentar de Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará e atual secretário-executivo de Articulação Política do Estado, o advogado Miguel Braz coordenou a chapa com mais votos dentre as que apoiam a pré-candidatura de Evandro Leitão , presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), para concorrer à Prefeitura de Fortaleza pelo PT.

A chapa liderada pelo deputado federal José Airton — ao lado de Acrísio Sena, ex-deputado estadual, e Professor Pinheiro, ex-vice-governador — ficou em terceiro entre os grupos que apoiam Evandro e no quinto lugar geral, com 642 votos. Em quarto lugar no bloco evandrista, quinto no geral, esteve a chapa de José Guimarães, principal articulador político do PT no Ceará, totalizou 564.

A segunda colocação entre os apoiadores de Evandro foi do grupo liderado pelo pré-candidato a vereador de Fortaleza, Aglaylson Figueredo, petista também com cargo no Governo do Ceará, como assessor especial na Casa Civil. Aglaylson trabalhou no gabinete do vereador Ronivaldo Maia, ex-petista hoje no PSD depois de ser expulso do PT, em 2022.

A primeira colocação geral foi da chapa da deputada federal Luizianne Lins, com 1.686 votos. A de Miguel Braz veio logo a seguir.