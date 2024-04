Sete chapas do PT se inscrevem para definição de candidatura em Fortaleza

Filiados decidirão no dia 7 de abril quem serão os delegados que vão escolher nome do partido na disputa duas semanas depois

O PT encerrou nessa quarta-feira, 27, as inscrições das chapas de delegados partidários que escolherão o nome que representará o partido na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Sete chapas foram inscritas e poderão receber votos dos filiados no dia 7 de abril. Dos pré-candidatos petistas, apenas o assessor especial do Governo do Estado Artur Bruno não apresentará chapa, conforme informou ao O POVO.

Alguns dos filiados que anunciaram apoio refletem o trabalho interno dos pré-candidatos em tentar se viabilizar internamente na sigla. Na primeira etapa da escolha do candidato, no dia 7 de abril, 200 delegados serão eleitos no total, para que, na segunda etapa, esses representantes possam votar durante Encontro Municipal do dia 21 de abril, no nome que será o candidato do PT para concorrer na Capital.

Em publicações nas redes sociais, Evandro Leitão, Luizianne Lins, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio, todos pré-candidatos do PT, demarcaram e anunciaram as chapas que os apoiam e, ainda, alguns nomes que irão representar os grupos, caso eleitos internamente.