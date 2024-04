Artur Bruno irá para disputa interna no PT sem apoio de nenhuma chapa

Bruno reiterou que defende o consenso na legenda. No entanto, até o momento isso não foi possível, visto que as chapas estão sendo apresentadas

O ex-deputado Artur Bruno (PT), atual assessor de assuntos municipais do governador Elmano de Freitas (PT), disse que mantém sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. No entanto, quando questionado sobre a composição da sua chapa eleitoral, cujas inscrições encerram-se nesta terça, 27, o petista disse que não lançará chapa, preferindo aguardar até a votação dos delegados, que será realizada no próximo dia 7 de abril, promovida pelos filiados.

“Nós vamos aguardar o resultado da votação do dia 7, vamos analisar quem serão os 200 delegados, e a gente vai ter clareza a partir da votação das sete chapas e aí, a partir dessa definição, a gente vai conversar com os demais candidatos e teremos uma posição”, disse ele à coluna do jornalista do O POVO, Henrique Araújo.

Bruno reiterou que defende o consenso na legenda, no entanto, até o momento isso não foi possível, visto que as chapas estão sendo apresentadas.