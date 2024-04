Eleições 2024: líder do PT, De Assis, diz que "não há cenário para racha interno"

A declaração do político faz referência à disputa interna no PT para definir qual nome será lançado para concorrer à Prefeitura de Fortaleza em outubro deste ano

Discutindo a temática das eleições municipais de 2024 e o panorama do PT na disputa ao Paço Municipal, o líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), De Assis Diniz (PT), afirmou que não existe um cenário para racha interno na legenda.

“Eu não vejo, pela conjuntura e pela leitura entre todos os grupos políticos internos do PT, um cenário que vá levar a um racha, não é razoável, numa capacidade de fazer o que nós estamos percebendo dessa direita raivosa carcomida, qualquer aceno de racha interno”, disse o parlamentar em entrevista ao podcast Jogo Político, nesta segunda-feira, 18.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A declaração do político faz referência à disputa interna no PT para definir qual nome será lançado para concorrer à Prefeitura de Fortaleza em outubro deste ano. Duzentos delegados partidários serão eleitos no dia 7 de abril para escolher quem ocupará o posto.