Elmano vai nomear Catanho, Jade Romero e outros nomes restantes do secretariado nesta semana

As secretários vão poder assumir já que a reforma administrativa foi aprovada e criou novas pastas

O governador Elmano de Freitas (PT) garantiu que a nomeação oficial dos novos titulares de seu secretariado vai acontecer ainda nesta semana. Os nomes assumem após o mandatário conseguir a aprovação da reforma administrativa há algumas semanas. O Governo passou a ter dez novas secretarias e seus respectivos titulares vão assumir oficialmente em atos no Diário Oficial do Estado (DOE), a serem ainda publicados.

“Nós primeiro vamos fazer a nomeação oficial dos secretários e de todas as suas equipes nesta semana, nós vamos resolver a montagem do secretariado”, afirmou o gestor em evento nesta segunda-feira, 27. Enquanto participava do início da vacinação de imunizantes bivalentes, seu secretariado se reuniu em ação realizada pela Secretaria de Planejamento (Seplag).

O objetivo do evento foi compartilhar informações gerais sobre o funcionamento dos órgãos públicos, como uma "iniciação" para os novos secretários, que nunca ocuparam oficialmente títulos no alto escalão estadual.

Elmano afirmou considerar importante que a gestão definisse diretrizes e metas para longo prazo, os quatro anos de mandato, e em curto prazo, em específico para 2023. “ Eu considero muito importante que a gente tenha uma unidade, um planejamento do secretariado ainda em março para que a gente possa definir as diretrizes centrais com os secretários”, ressaltou.

Os novos secretários que ainda não foram empossados oficialmente são: Socorro França (Secretaria dos Direitos Humanos) , Jade Romero (vice-governadora, Secretaria das Mulheres), Juliana Alves (Secretaria dos Povos Indígenas), Mitchelle Meira(Secretaria da Diversidade), Zelma Madeira (Secretaria da Igualdade Racial), Adelita Monteiro (Secretaria da Juventude) ,Vladyson Viana (Secretaria do Trabalho), Waldemir Catanho (Secretaria de Articulação Política) e Roseane Medeiro (Secretaria das Relações Internacionais).

Na lista está também o deputado estadual Oriel Nunes Filho (PDT), que assume a Secretaria da Pesca e Aquicultura. Sua nomeação vai mexer com a composição da Assembleia Legislativa (AL-CE). Ele vai pedir licença para ser indicado e, em seu lugar, entrará Antônio Granja, segundo suplente da legenda.

O primeiro suplente Bruno Pedrosa já tomou posse como deputado, em 1º de fevereiro, quando Salmito Filho apresentou seu afastamento para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).