Vereador: saiba o que faz e quanto ganha em 2024

Com eleições previstas para o dia 6 de outubro, os brasileiros irão às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5.568 cidades. O cargo de vereador está relacionado aos poderes Legislativo e Executivo do município, e tem relação próxima com a demanda dos bairros. Em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que foram mais de 58 mil vagas para vereadores, com 517 mil candidaturas. O superintendente de organização e gestão do Instituto Brasileiro de Administração Municipal Marcus Alonso explicou a importância do cargo em entrevista ao O POVO. Saiba mais sobre as funções de um vereador.

Quais as funções de um vereador?

O cargo de vereador é ocupado por cidadãos de variadas classes sociais e profissões. Um vereador possui deveres relacionados aos poderes Legislativo e Executivo do município.

As funções dos vereadores incluem legislar e fiscalizar o executivo, administrar a Câmara Municipal e fiscalizar as contas do prefeito.

A principal delas é a função legislativa. Assim, eles podem apresentar emendas e projetos de lei e propostas para alterar o regimento interno da Câmara Municipal.

"Posteriormente, caso o prefeito vete algum projeto aprovado na Câmara Municipal, os vereadores também podem analisar esse veto e derrubá-lo, caso seja necessário", explica Marcus. Ele também destaca que alguns vereadores eleitos levam tempo para se adaptar à rotina. Para isso eles têm assessores, que os ajudam a entender sobre Direito Tributário e Direito Administrativo e, assim, transitar por diversos temas.



Dentro da função legislativa está a administrativa. Os vereadores devem organizar e votar para eleger a mesa diretora da Câmara, composta pelo presidente, o vice-presidente e os secretários. Esse órgão é responsável por dirigir os trabalhos legislativos.

Ademais, vereadores participam de comissões. Um exemplo delas é a Comissão de Orçamento, e todos os vereadores são obrigados a estarem envolvidos em alguma comissão e participar ativamente.

Os vereadores também têm o dever de fiscalizar as ações do poder executivo.