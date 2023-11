Eleições SP 2024: possíveis candidatos a prefeito de São Paulo

Eleições SP 2024: veja os prováveis candidatos a prefeito de São Paulo Crédito: Divulgação

A um ano do primeiro turno das eleições municipais de 2024, a Prefeitura de São Paulo já tem uma lista de possíveis nomes para a disputa. Além do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta reeleição, a corrida eleitoral tem nomes da direita e da esquerda paulista. Eleições SP 2024: conheça os possíveis candidatos a prefeito de São Paulo

Ricardo Nunes (MDB) Ricardo foi eleito vice-prefeito em 2020. Após a morte de Bruno Covas (PSDB), prefeito à época, Nunes assumiu a prefeitura da capital paulista. O mandatário está negociando uma aliança junto ao Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar da possível ligação ao partido do ex-presidente, a base bolsonarista não tem uma relação de confiança sólida com o político. O advogado Fabio Wajngarten, personalidade bastante ligada a Bolsonaro, comentou, em uma entrevista à CNN, a falta de “reciprocidade” de Nunes ao grupo. O comentário foi feito após uma fala de Ricardo, em setembro deste ano, depois de afirmar que “não tem proximidade com Lula nem Bolsonaro”. Além da sua própria sigla, Ricardo Nunes também terá apoio do União Brasil, Solidariedade e Partido Progressistas (PP). O governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também é dado como apoio certo à reeleição de Nunes. Em outubro deste ano, em um lançamento de campanha de multivacinação, Tarcísio afirmou que Nunes é um “presente” que ele recebeu.

Ricardo Salles (PL) Após ter desistido da candidatura à prefeitura em junho deste ano, o deputado federal retomou a decisão e lançou seu nome novamente para a concorrência do pleito. O impasse era o apoio do presidente do PL, mas no último dia 29 de setembro, Valdemar da Costa Neto confirmou que irá liberar Ricardo Salles para sair do partido, sem perder o mandato, e concorrer ao pleito. A negociação foi feita pelo ex-presidente Bolsonaro.