Alckmin faz afago a Boulos Três dias depois de dizer que Tabata é 'verdadeira mudança'

Três dias após afirmar que a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) seria a "verdadeira mudança" e que o seu partido poderia "mudar a vida do povo de São Paulo", o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) chamou o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) de "companheiro", em uma reunião com lideranças partidárias realizada nesta terça-feira, 31, na Câmara dos Deputados.

A afirmação de Alckmin sobre Tabata aconteceu no último sábado, 28, e foi vista como uma sinalização de apoio à pré-candidatura da deputada à prefeitura de São Paulo. O PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apoiam Boulos e devem participar da campanha do psolista na Capital.

"Ela é a novidade, ela é a mudança. Quem quer mudar? Mudar com a participação, a sensibilidade e a garra das mulheres", afirmou. "Nós do PSB vamos representar a mudança, a mudança para mudar a vida da população de São Paulo. Vamos criticar sim, não criticar pessoas, respeitamos as pessoas. Mas criticar o que precisa ser melhorado", disse. No final do discurso, o vice-presidente ainda gritou: "Tabata e São Paulo!".