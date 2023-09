Após desgaste com Bolsonaro, Nunes diz que ex-presidente combateu corrupção

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), defendeu nesta terça-feira, 12, a integridade do governo de Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, o ex-presidente se dedicou ao combate à corrupção no País. Bolsonaro, porém, é alvo de investigações sobre um esquema de venda ilegal de joias recebidas por servidores públicos em missões oficiais. Entre os possíveis crimes apurados, o ex-capitão pode responder por peculato e falsificação de documentos, o que resultaria em sua expulsão do Exército.

"O que eu vi sempre (no) presidente Bolsonaro em todos os anos que ele esteve à frente da Presidência foi o combate à corrupção. Bastante integridade", disse Nunes ao Estadão, após participar de encontro da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Brasília, para discutir a reforma tributária. Questionado sobre eventual apoio de Bolsonaro nas eleições do ano que vem, Nunes disse que deseja o apoio do ex-presidente.

A declaração de Nunes, no entanto, contrasta com a sua fala em uma palestra na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), no último dia 5, em São Paulo. Na ocasião, ele negou proximidade com o ex-chefe do Executivo. "Eu? Do lado do Bolsonaro?", disse o prefeito, ao responder à pergunta de um aluno. O episódio gerou mal-estar entre auxiliares de Bolsonaro, que classificaram a frase como "absurda e descabida".