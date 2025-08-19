Patas de cavalo cortadas: veja tudo o que se sabe

Homem apareceu em vídeo após cortar as patas de um cavalo. Caso aconteceu no interior de São Paulo / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 21 anos está sendo investigado por maus-tratos contra um cavalo, após ser visto em um vídeo cortando as patas do animal. O caso aconteceu no último fim de semana, na cidade de Bananal, interior de São Paulo. O homem era tutor do cavalo e a ação foi gravada por um amigo que o acompanhava em uma cavalgada. As imagens viralizaram nas redes sociais e geraram cobranças de anônimos e famosos como a ativista Luísa Mell, a cantora Ana Castela e atriz Paolla Oliveira.

Veja o que se sabe sobre o caso. Leia mais Subtenente da PM é preso por maus-tratos após arrastar cachorro em motocicleta em Ipu Sobre o assunto Subtenente da PM é preso por maus-tratos após arrastar cachorro em motocicleta em Ipu Tutor está sendo investigado após cortar patas de seu cavalo Os dois homens voltavam de uma cavalgada, quando um dos cavalos ficou cansado e se deitou no chão. Foi nesse momento que o tutor tirou um facão e golpeou as patas do animal, contou a testemunha ao g1 Vale do Paraíba. A Secretaria de Segurança de São Paulo confirmou que o homem será investigado por praticar abuso ao animal, que não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o tutor alega ter mutilado o cavalo, mas que o animal já estava morto antes disso. Em entrevista à Rede Vanguarda, o homem disse estar embriagado no momento do ato. "Não foi uma decisão, foi um ato de transtorno. Estava com álcool no corpo, mas a culpa é minha. Reconheço meus erros." O que diz a testemunha que presenciou os maus-tratos contra o cavalo

O homem que presenciou o ocorrido também prestou depoimento à Polícia e contou sua versão do caso. Ele afirmou que, durante o percurso, a respiração do animal ficou fraca “até cessar por completo”, o que teria levado o tutor a acreditar que o cavalo estava morto.