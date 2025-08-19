Patas de cavalo cortadas: veja tudo o que se sabe

Homem é investigado após cortar patas de cavalo; veja o que se sabeCaso repercutiu nas redes sociais no último fim de semana e mobilizou celebridades em defesa da causa animal; entenda o que ocorreu
Um homem de 21 anos está sendo investigado por maus-tratos contra um cavalo, após ser visto em um vídeo cortando as patas do animal. O caso aconteceu no último fim de semana, na cidade de Bananal, interior de São Paulo.
O homem era tutor do cavalo e a ação foi gravada por um amigo que o acompanhava em uma cavalgada. As imagens viralizaram nas redes sociais e geraram cobranças de anônimos e famosos como a ativista Luísa Mell, a cantora Ana Castela e atriz Paolla Oliveira.
Veja o que se sabe sobre o caso.
Tutor está sendo investigado após cortar patas de seu cavalo
Os dois homens voltavam de uma cavalgada, quando um dos cavalos ficou cansado e se deitou no chão. Foi nesse momento que o tutor tirou um facão e golpeou as patas do animal, contou a testemunha ao g1 Vale do Paraíba.
A Secretaria de Segurança de São Paulo confirmou que o homem será investigado por praticar abuso ao animal, que não resistiu aos ferimentos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o tutor alega ter mutilado o cavalo, mas que o animal já estava morto antes disso.
Em entrevista à Rede Vanguarda, o homem disse estar embriagado no momento do ato. "Não foi uma decisão, foi um ato de transtorno. Estava com álcool no corpo, mas a culpa é minha. Reconheço meus erros."
O que diz a testemunha que presenciou os maus-tratos contra o cavalo
O homem que presenciou o ocorrido também prestou depoimento à Polícia e contou sua versão do caso. Ele afirmou que, durante o percurso, a respiração do animal ficou fraca “até cessar por completo”, o que teria levado o tutor a acreditar que o cavalo estava morto.
Ele alega que deixou o local após ver a situação. Após a repercussão do caso, ele publicou um vídeo nesta terça-feira, 19, alegando ser inocente no caso e afirmando que não impediu o tutor porque ficou “sem reação”.
“(...) infelizmente, ele foi e fez isso aí, sem necessidade nenhuma. Eu fiquei sem reação na hora, não soube o que fazer”, disse o homem no vídeo.
Caso gera comoção nas redes sociais
O vídeo gravado circulou também nas redes sociais, e causou comoção entre celebridades, principalmente as que são ativistas pela causa animal. É o caso da influenciadora Luísa Mell, que chamou o homem de “monstro” e pediu justiça para o caso.
A cantora sertaneja Ana Castela, que é conhecida como “apaixonada por cavalos”, também pediu que as autoridades tomassem providências sobre o crime.
Ainda, a atriz Paolla Oliveira compartilhou a denúncia feita por Luísa Mell e reforçou a indignação com o caso.