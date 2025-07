Morre Frederico, carneirinho que usava cadeira de rodas improvisada em Caucaia

Animal viralizou nas redes sociais ao circular com apoio adaptado feito por seu tutor, Seu Zé; ataque de cachorro comprometeu suas patas traseiras

O tutor do cordeirinho, conhecido como Seu Zé, cuidou dele até os últimos momentos e foi quem o enterrou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A informação sobre a morte foi confirmada pelo social media William Rocha, responsável pelos primeiros vídeos que deram visibilidade à história. De acordo com William, Frederico foi dormir na sexta-feira (18), mas amanheceu já sem vida.



Com cerca de quatro meses de vida, Frederico ganhou notoriedade após a publicação de um vídeo em que aparecia andando com uma cadeira de rodas improvisada, construída por Seu Zé, com equipamentos simples, como canos de PVC. O dispositivo permitia que ele se locomovesse pelas ruas da cidade.



Nas imagens que circularam nas redes, o carneirinho aparece percorrendo trechos asfaltados e de terra, enfrentando pequenos obstáculos com a ajuda de moradores. Em alguns vídeos, é visto acompanhando Seu Zé e um cavalo em deslocamentos pelo bairro. A iniciativa comoveu internautas e gerou uma onda de apoio.

O que aconteceu com o carneirinho Frederico?

Frederico passou a depender do equipamento após sofrer um ataque de cachorro, que comprometeu suas patas traseiras. Desde então, apresentava dificuldades para se alimentar.