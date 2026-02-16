Apoiadores de Lula comemoram nas redes sociais o desfile da Acadêmicos de Niterói

Escola de samba da Acadêmicos de Niterói homenageou o presidente Lula durante desfile / Crédito: Reprodução/ Fausto Maia/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire

Apoiadores do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comemoraram nas redes sociais o desfile da Acadêmicos de Niterói na noite do domingo, 15, e madrugada de segunda-feira, 16. A escola foi a primeira a desfilar na Marquês de Sapucaí no domingo. LEIA MAIS | Oposição aciona Justiça e TSE para barrar desfile de carnaval que homenageia Lula



O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), disse que a homenagem feita pela Acadêmicos de Niterói a Lula "foi conduzida com arte, memória e resistência".

"Cada ala, cada verso e cada batida reafirmaram que o samba também é voz do povo, é luta e é esperança que insiste em florescer. Foi um espetáculo que arrepiou, levantou o público e mostrou que nossa cultura segue viva, forte e transformadora", publicou no X. O senador e ex-ministro da Saúde Humberto Costa (PT-PE) também elogiou o desfile. Disse que a escola "narra a história desse nordestino (Lula) que dedicou a vida ao povo". "Quem passou fome, hoje alimenta a alma do Carnaval. A Acadêmicos de Niterói narra a história desse nordestino que dedicou a vida ao povo. É emoção que não acaba mais!", afirmou ele nas redes sociais.