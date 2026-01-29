'Quanto menos falar, melhor', diz líder do PL sobre fala de Ciro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Quanto menos falar, melhor", diz líder do PL após Ciro despistar sobre apoio a Flávio Bolsonaro

O pré-candidato a governador evitou se posicionar sobre apoiar o filho "01" de Bolsonaro à presidência da República
Com a aliança entre o Partido Liberal (PL) e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no Ceará oficialmente suspensa, o pré-candidato a governador despistou sobre a possibilidade de apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Fato que gerou reações da liderança do PL na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

“Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido? O PSDB vai, nacionalmente, tomar posição. O União Brasil vai, nacionalmente, tomar posição. Então, quando estiver na hora, a gente conversa”, disse Ciro, na semana passada.

Inicialmente, membros do PL cearense evitaram comentar a fala. A deputada estadual Dra. Silvana, líder do PL na Alece, entende que quanto menos Ciro falar sobre o cenário nacional, mais favorável será para o bom andamento do jogo da oposição no Estado.

"Eu concordo que ele está no PSDB e no momento certo as decisões vão acontecer. O Ciro quanto menos falar agora sobre a (eleição) nacional será melhor para tudo. O Flávio é maduro como o Ciro. Eles sabem que não tiveram nenhuma conversa até aqui. O PL deseja tirar o PT, e tirar o PT será com Ciro", disse ao O POVO.

Após a polêmica envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que criticou o apoio a Ciro, Flávio defendeu "tapar o nariz" para fazer aliança com o tucano, como melhor estratégia para vencer o PT no Ceará e aumentar as chances na disputa por uma vaga de senador para o PL.

Mesmo com a aliança suspensa, mandatários do partido continuam em diálogo com Ciro, embora o presidente estadual da sigla, o deputado federal André Fernandes, esteja se mantendo em reserva sobre o cenário. Silvana diz que sua fala é com base na própria participação interna do PL.

"O que eu externo é fruto do que eu participo dentro do partido. Tenha certeza que o PL não é apenas um grande partido em número de deputados, o PL raciocina logicamente pensando no futuro melhor para o Ceará e para o Brasil", declarou a deputada.

Na primeira sinalização pública sobre aliança entre o ex-presidenciável e os bolsonaristas, Ciro Gomes disse ter a intenção de votar no deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André, para senador. Em fala mais recente, já com o diálogos suspensos, ele afirmou que a chapa majoritária deve ser composta por ele próprio, Capitão Wagner e Roberto Cláudio, ambos do União Brasil, e "um outro pré-candidato a senador".

