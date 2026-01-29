'Quanto menos falar, melhor', diz líder do PL sobre fala de Ciro

Dr. Jaziel (PL), Ciro Gomes (PSDB) e Dra. Silvana (PL) / Crédito: Reprodução/Instagram @drjaziel

Com a aliança entre o Partido Liberal (PL) e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no Ceará oficialmente suspensa, o pré-candidato a governador despistou sobre a possibilidade de apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Fato que gerou reações da liderança do PL na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). “Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido? O PSDB vai, nacionalmente, tomar posição. O União Brasil vai, nacionalmente, tomar posição. Então, quando estiver na hora, a gente conversa”, disse Ciro, na semana passada.

Inicialmente, membros do PL cearense evitaram comentar a fala. A deputada estadual Dra. Silvana, líder do PL na Alece, entende que quanto menos Ciro falar sobre o cenário nacional, mais favorável será para o bom andamento do jogo da oposição no Estado.

"Eu concordo que ele está no PSDB e no momento certo as decisões vão acontecer. O Ciro quanto menos falar agora sobre a (eleição) nacional será melhor para tudo. O Flávio é maduro como o Ciro. Eles sabem que não tiveram nenhuma conversa até aqui. O PL deseja tirar o PT, e tirar o PT será com Ciro", disse ao O POVO. Após a polêmica envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que criticou o apoio a Ciro, Flávio defendeu "tapar o nariz" para fazer aliança com o tucano, como melhor estratégia para vencer o PT no Ceará e aumentar as chances na disputa por uma vaga de senador para o PL.