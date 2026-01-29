Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: Tarcísio visita Bolsonaro na Papudinha nesta quinta-feira

O encontro entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve definir cenário político das eleuções de 2026
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 27, repercute a autorização concedida pelo Supremo Tribunal Federal para a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A decisão foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a visita a ser realizada nesta quinta-feira, 29, na “Papudinha”, nome dado à Sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), localizada no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

A reunião está autorizada para ocorrer no período entre 11h e 13h.

O encontro será o primeiro entre Tarcísio e Bolsonaro em 2026. A última vez em que os dois estiveram juntos foi em setembro do ano passado, quando o ex-presidente ainda cumpria prisão domiciliar.

Desde então, Bolsonaro lançou seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como pré-candidato à Presidência da República, movimento que reorganizou os planos políticos da direita.

A expectativa é que a conversa trate justamente do cenário eleitoral de 2026, com uma reavaliação das estratégias após a iniciativa da família Bolsonaro.

A visita, no entanto, ocorre após o cancelamento de um primeiro encontro, na semana passada, motivado por um mal-estar entre o governador e Flávio Bolsonaro. Na época, uma declaração pública do senador, antecipando o teor da conversa, desagradou aliados de Tarcísio.

O ambiente político em torno do encontro também foi marcado por movimentações recentes da família Bolsonaro. O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou que almoçou nesta quarta-feira, 28, na casa do governador de São Paulo.

Pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos publicou uma mensagem em tom elogioso nas redes sociais, referindo-se a Tarcísio como “eterno ministro”.

“Na semana passada, conversando com o ministro Adolfo Sachsida, meus irmãos e depois com meu pai, pedi autorização para vir a São Paulo e dar um abraço nele. Tudo certo. Foi mais um momento muito bacana com o eterno ministro, por quem tenho um carinho e uma admiração enormes”, escreveu Carlos em sua conta na rede X.

Entrevistas

Esta edição traz ainda entrevistas com a ativista, comunicadora e analista política de esquerda Beta Bastos, que comenta a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à Presidência da República e os impactos do movimento no cenário político nacional.

O programa também conversa com a bióloga Vânia Foster, graduada em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Barão de Mauá e doutora em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela fala sobre a pesquisa “O miado das onças-pintadas”, que revela registros inéditos de como fêmeas da espécie se comunicam com seus filhotes sem atrair machos, contribuindo para a proteção das crias e para o avanço do conhecimento científico sobre o comportamento do animal.

O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.

Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e TikTok do O POVO

