Flávio Bolsonaro indica que sua pré-candidatura é moeda de troca

￼FLÁVIO Bolsonaro afirmou que o pai o designou como herdeiro político / Crédito: EVARISTO SA/AFP

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse neste domingo (07/12) que pode desistir de sua pré-candidatura à Presidência, mas que pretende cobrar “um preço” por isso. “Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim”, disse o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, após participar de um culto evangélico em Brasília, apenas dois após anunciar sua pré-candidatura.