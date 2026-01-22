Após cancelar visita a Bolsonaro, Tarcísio mantém agenda com despachos internos nesta quinta

A agenda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta quinta-feira, 22, prevê apenas compromissos internos no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. A data havia sido inicialmente reservada para uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Papudinha, em Brasília, mas o encontro foi cancelado devido a compromissos previamente assumidos em São Paulo, segundo o governador. Pela manhã, Tarcísio participou de uma reunião com coordenadores da Secretaria de Comunicação (Secom). À tarde, está previsto um encontro com Danielle Cambraia, diretora de Comunicação Digital da pasta, também no Palácio dos Bandeirantes. No início da noite, Tarcísio cumpre despachos internos em seu gabinete, na mesma sede do governo paulista.

Segundo a Secretaria de Comunicação do Estado, o governador comunicou Bolsonaro sobre o adiamento, e uma nova data para a visita ainda será definida.

Análise publicada pela colunista Roseann Kennedy, no Estadão Analisa, nesta semana aponta que o governador teria optado por adiar o encontro para evitar pressões políticas. De acordo com a colunista, havia a expectativa de que Bolsonaro cobrasse apoio à eventual candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Ainda conforme a apuração, Tarcísio estaria desgastado com críticas recorrentes feitas pelos filhos do ex-presidente e prefere adotar cautela, aguardando um momento mais favorável para a visita. Esse seria o primeiro encontro entre os dois desde que Bolsonaro indicou Flávio como pré-candidato à Presidência, em dezembro. A última visita do governador ao ex-presidente ocorreu em setembro, quando Bolsonaro ainda cumpria prisão domiciliar.