Carlos Bolsonaro mira Tarcísio e ironiza discurso de 'CEO'

O ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL-SC) publicou nesta quarta-feira, 14, uma imagem do ex-governador João Doria segurando uma revista cuja manchete o define como "CEO de São Paulo". A postagem foi feita após a primeira-dama paulista fazer um comentário em defesa de uma eventual candidatura do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Planalto. A postagem ocorre um dia após a primeira-dama do Estado, Cristiane de Freitas, afirmar em uma rede social que o Brasil "precisa de um novo CEO", em referência direta ao marido. A publicação foi curtida pelo próprio governador e compartilhada pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL).

No vídeo, publicado no Instagram, Tarcísio critica o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nas imagens, o governador afirma que "o que está aí envelheceu" e que o País carece de algo "moderno". Doria foi aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018, quando adotou o slogan "Bolsodoria" durante a campanha ao governo paulista. A aliança, no entanto, se rompeu ainda no mandato, e a família Bolsonaro passou a acusar o ex-tucano de se beneficiar politicamente da imagem do então presidente. Horas antes da postagem com a imagem de Doria, Carlos Bolsonaro já havia feito críticas indiretas a ex-aliados e a setores da direita que se colocam como alternativa ao bolsonarismo, em uma publicação com ataques a "isentões" e políticos eleitos com apoio do ex-presidente. A movimentação ocorre um dia depois que um levantamento do instituto Meio/Ideia apontar Tarcísio de Freitas como o nome da direita mais competitivo em um eventual confronto eleitoral com Lula.

No mesmo dia, o senador Flávio Bolsonaro (PL) disse que conta com o apoio de Tarcísio e fez um apelo para que setores mais duros do bolsonarismo evitem pressionar o governador de São Paulo. Na mesma linha de Carlos, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) retuitou uma postagem do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, feita no X, em que ele diz que "o bolsonarismo não quer um CEO" e que essa fala seria "positivismo estúpido típico de milico". Condenado a 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes, Bolsonaro está preso desde novembro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.