Precatórios do Fundef de Fortaleza: veja critérios para receber

Acordo entre Prefeitura e União prevê repasses em três parcelas entre 2027 e 2029. A quantia estabelecida em acordo com a União supera os R$ 700 milhões
Atualizado às Autor Mariana Lopes
Mariana Lopes Repórter de Política
Os profissionais do magistério da educação fundamental que atuaram na rede pública municipal de Fortaleza entre os anos de 1997 e 2004 terão direito a receber o pagamento de parcelas dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A informação foi repassada à reportagem pelo secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT).

Como O POVO antecipou, na semana passada, a quantia estabelecida em acordo com a União supera os R$ 700 milhões, após acordo entre a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Município. Desse valor, 80% deve ser distribuído a profissionais que atuavam na época e outros 20% serão utilizados para melhorias no setor educacional.

O acordo foi anunciado na última sexta-feira, 23, pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e pelo secretário da Educação. Segundo Idilvan, se o prazo da homologação for cumprido, o pagamento das parcelas deve iniciar em 2027, com distribuição de 40% do valor; seguido de 30%, em 2028; e da última parcela de 30%, em 2029.

Com a assinatura da Prefeitura de Fortaleza formalizada, o próximo passo é a assinatura por parte da União, que deve ocorrer até a próxima sexta-feira, 30. Em seguida, o acordo será anexado aos autos do processo para a Justiça homologar a decisão e determinar o “cumpra-se”.

O processo e o acordo

Em 2022, o município de Fortaleza entrou na Justiça contra a União solicitando a correção de repasses do Fundeb, substituto do Fundef, pagos em valores inferiores em anos passados (2017-2020). A gestão atual tentava firmar um acordo para agilizar o pagamento.

Com a extinção do Fundef, em 2007, e a criação do Fundeb, ficou determinado que o valor inicial deste seria o último fixado para a distribuição de recursos para o Ensino Fundamental. Para o Ceará, o referido valor inicial foi de R$ 946,29 por aluno.

Contudo, segundo a jurisprudência, o Fundef foi pago equivocadamente ao longo do tempo, por considerar valores mínimos estaduais, em vez de um único Valor Mínimo Anual Aluno (VMAA) nacional. Usando o referido parâmetro nacional, no último ano do Fundef (2006), a Prefeitura entendia que o valor mínimo a ser pago por aluno deveria ter sido de R$ 1.165,32.

Interlocutores da gestão informaram que a resolução da ação foi costurada por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM), que apresentou uma proposta à União. O texto passou por análise da AGU, especialmente durante o segundo semestre de 2024, resultando em um consenso que agradou ambas as partes.

