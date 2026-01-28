Precatórios do Fundef de Fortaleza: veja critérios para receber

Professores municipais devem receber parcelas do precatório do Fundef a partir de 2027 / Crédito: FERNANDA BARROS

Os profissionais do magistério da educação fundamental que atuaram na rede pública municipal de Fortaleza entre os anos de 1997 e 2004 terão direito a receber o pagamento de parcelas dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A informação foi repassada à reportagem pelo secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT). Como O POVO antecipou, na semana passada, a quantia estabelecida em acordo com a União supera os R$ 700 milhões, após acordo entre a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Município. Desse valor, 80% deve ser distribuído a profissionais que atuavam na época e outros 20% serão utilizados para melhorias no setor educacional.

O acordo foi anunciado na última sexta-feira, 23, pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e pelo secretário da Educação. Segundo Idilvan, se o prazo da homologação for cumprido, o pagamento das parcelas deve iniciar em 2027, com distribuição de 40% do valor; seguido de 30%, em 2028; e da última parcela de 30%, em 2029.