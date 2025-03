Fortaleza suspende ações judiciais para viabilizar acordo sobre repasses do Fundef e Fundeb

A Prefeitura de Fortaleza decidiu solicitar a suspensão temporária das ações judiciais em tramitação na Justiça Federal de Brasília, que tratam dos repasses da União ao município referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

De acordo com nota publicada pela Procuradoria Geral do Município (PGM), a medida foi adotada após a União abrir uma "oportunidade inédita de negociação", permitindo um "possível acordo para acelerar o repasse dos recursos". A decisão, conforme destacou o Procurador-Geral do Município, Hélio das Chagas Leitão, tem como objetivo facilitar as tratativas e viabilizar um entendimento entre as partes.