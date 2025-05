PGM atualiza situação de precatórios do Fundef e do Fundeb em Fortaleza

Helio Leitão é o Procurador Geral do Município de Fortaleza / Crédito: Deísa Garcêz/Especial para O Povo

A Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza (PGM) divulgou na última terça-feira, 21, uma atualização sobre os processos judiciais relacionados aos precatórios do Fundef e do Fundeb. Segundo a PGM, ainda não há valores a serem recebidos e os processos seguem em tramitação, sem expedição de precatórios até o momento. No caso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), a PGM informou que o processo já está pronto para avaliação do juiz sobre pontos iniciais considerados essenciais para o andamento da ação.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos das Secretarias de Educação e Cultura do Estado e dos Municípios (Apeoc), Anízio Melo, assim como todos os governadores do Nordeste, o prefeito Evandro Leitão (PT) assinou um acordo em Brasília. "Em tese, acelerar o desembolso do Fundeb, mas abrir a mão do Fundef, não é? Aí que quem questionou o acordo fomos nós, os sindicatos. Então a prefeitura desistiu do acordo e agora está essa polêmica do que fazer", relembrou Melo. Dias depois, ainda em março, houve recuo da decisão de pedir suspensão da tramitação das ações judiciais que tratam dos repasses da União ao Município referentes aos fundos.

"Não adianta, agora não tem nem pressa, porque se houver acordo para pagamento só agora em abril do ano que vem. Só vai valer para 2027. Então hoje há um espaço para se discutir essa questão, levantar as luzes ao problema", explica. Para Anízio, a situação de Fortaleza é descrita como complexa, havendo ainda a possibilidade de recebimento de recursos do Fundeb, embora esteja "ameaçada pelo deságio Em termos simples, o deságio no mercado financeiro é o desconto que se aplica ao preço de um ativo quando é comprado por um valor menor do que o seu valor nominal ou de face. ". Sobre os precatórios do Fundef, Melo informou que a quarta parcela, prevista para 2025, já está garantida, somando cerca de R$ 400 milhões. Desses, 60% serão destinados diretamente aos professores e 40% para investimentos nas escolas.