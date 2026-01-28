Marido de prefeita de Pires Ferreira é preso em operação

Polícia Civil prendeu marido da prefeita de Pires Ferreira / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A Polícia Civil (PCCE) prendeu, nesta segunda-feira, 26, o empresário Marcos Paulo Coelho Marques, esposo da prefeita de Pires Ferreira, Dr. Lívia Muniz (PSB). O ex-prefeito de Reriutaba e pai da vice-prefeita Marfisa Aguiar (PSB), José Aguiar Filho, conhecido como Zezão Aguiar, também teve mandado de prisão expedido. O município fica distante 258 km de Fortaleza. Os mandados de prisão foram cumpridos como resultado de investigações sobre crimes contra a administração pública. Segundo os documentos referentes à prisão, Marcos Paulo e José Aguiar são investigados pelo crime de peculato, ou seja, apropriação ou desvio de bens públicos por funcionário público.

Além destes, também foram cumpridos mais dois mandados de prisão contra dois homens nos quais não foram revelados os nomes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os mandados foram cumpridos pela Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), delegacia da Polícia Civil. A Justiça determinou que as prisões têm duração inicial de cinco dias. Ao final deste período, os custodiados devem ser postos em liberdade, a menos que ocorra uma prorrogação ou nova ordem de prisão. As ordens judiciais foram expedidas pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O procedimento tramita em segredo de justiça.