Secretário de Pires Ferreira é afastado por irregularidades no contrato de limpeza pública

Denúncias apontam fraude na licitação da empresa responsável pela limpeza da cidade, que atua desde 2010 no município cearense. O MPCE aponta, neste acumulado de 14 anos, valores pagos superiores a R$ 13 milhões

O secretário da Infraestrutura de Pires Ferreira, José Celson Macêdo de Azevedo, foi afastado por 180 dias, por supostas irregularidades no contrato de limpeza pública da cidade distante 297,1 km de Fortaleza. O contrato com a empresa, não identificada, foi suspenso pelo mesmo período de seis meses.

Ação ocorreu no âmbito da operação “Continuum”, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 13, pelo Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Ipu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As denúncias apontam fraude na licitação da empresa responsável pela limpeza da cidade, que atua desde 2010. O MP aponta, neste acumulado de 14 anos, valores pagos superiores a R$ 13 milhões, o que indica um sobrepreço.