Em meio a agitação política no Ceará, Cid Gomes viaja ao Japão

￼SENADOR Cid Gomes (PSB) / Crédito: FERNANDA BARROS

O senador Cid Gomes (PSB-CE) integra missão oficial no Japão desta sexta-feira, 23, até o dia 31, próximo sábado. A visita tem como objetivo ampliar o debate sobre a estrutura regulatória, previsibilidade e fatores necessários para a atrair investimentos em inovação e tecnologia.

De acordo com o senador, o Brasil necessita de um ambiente regulatório mais atrativo e propício, que garanta a investidores e empresas segurança jurídica, embora reúna potencial no ambiente de modernização. Ele afirma o desejo de adotar novas práticas e experiências de sucesso, com o intuito de transformar em propostas que ampliem investimentos e gerem renda e progresso.

Missões internacionais como essa devem servir de subsídio aos parlamentares nos debates legislativos e na formulação de propostas. A troca de experiências é uma maneira de identificar referências que possam ser adaptadas à realidade brasileira.

Durante a missão, realizada pela empresa Licks Attorneys em parceria com o Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e Investimento (IBCIS), a comitiva se reúne com autoridades locais e representantes de agências reguladoras. Além dos encontros, durante a missão, a equipe da qual Cid participa faz visitas a parques tecnológicos e universidades. Haverá ainda conversa com empreendedores e atores do ecossistema de inovação. Os Ferreira Gomes e a eleição no Ceará A viagem ocorre no momento em que o senador e os irmãos estão no centro das articulações eleitorais no Ceará. O irmão de Cid, ex-ministro Ciro Gomes, é pré-candidato a governador pelo PSDB. Cid tem compromisso de apoiar a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). Irmão de ambos, o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), expressou descontentamento com as negociações entre Elmano e a família Rodrigues, que derrotou o grupo de Ivo na eleição sobralense. O caçula dos irmãos afirmou não ter compromisso com Elmano e admitiu apoiar Ciro. Secretária das Mulheres do governo Elmano, a deputada licenciada Lia Gomes (PSB) disse que Ciro é referência para os irmãos e reclamou do tratamento do ministro Camilo Santana e do PT a Cid. O quinto irmão, Lucio Gomes, ocupa hoje cargo federal, como presidente da Companhia Docas do Ceará.