Lindbergh diz que caminhada de Nikolas Ferreira é 'marcha esvaziada' e mostra 'falta de rumo'

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), afirmou que a caminhada convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) resultou em uma "marcha esvaziada" e demonstra "falta de rumo". As declarações ocorreram em vídeo publicado nesta terça-feira, 20, em sua rede social. Na gravação, Lindbergh diz que a caminhada de Nikolas tem como objetivo dar força ao movimento de parlamentares para derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto que reduz penas para condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, inclusive para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Vergonha alheia. Você sabe que tem gente que não tem noção do ridículo. Mas essa caminhada do Nikolas mostra também uma falta de rumo. É a caminhada Forrest Gump", afirmou. "O negócio completamente esvaziado. Mas se fosse para marchar pelo fim da escala 6x1, não contem com ele."

Lindbergh prosseguiu: "Eles só querem falar disso, anistia, Bolsonaro, tirem Bolsonaro da cadeia. Só que, ao contrário dessa marcha esvaziada, vocês vão ter a resposta do povo. Sabe onde? Agora, no carnaval. Olha, vai ser o maior carnaval sem anistia para golpista da história", disse. Nikolas deu início à caminhada de um percurso de 240 quilômetros entre Paracatu (MG) e Brasília, como forma de protesto contra a prisão de Bolsonaro no âmbito do inquérito sobre a trama golpista. Segundo nota da assessoria de Nikolas, o deputado havia cumprido agenda oficial em Paracatu para a entrega de uma emenda parlamentar e decidiu fazer do seu retorno à capital federal um "protesto pacífico" intitulado "Caminhada pela Justiça e Liberdade". A expectativa é de que Nikolas chegue a Brasília no domingo, dia 25 de janeiro.