Nikolas Ferreira inicia caminhada entre MG e DF para protestar contra prisão de Bolsonaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) deu início a uma caminhada de 240 quilômetros nesta segunda-feira, 19, entre Paracatu (MG) e Brasília, como forma de protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pela condenação no âmbito do inquérito sobre a trama golpista.

Mais cedo, Nikolas publicou em sua rede social alguns vídeos de sua caminhada. O deputado aparece de camiseta branca, calça jeans azul e tênis, acompanhado de alguns apoiadores, na rodovia federal BR-040. De acordo com as publicações em sua rede, Nikolas havia alcançado 10 quilômetros de percurso por volta das 13h desta segunda.