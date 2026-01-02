CNTE critica reajuste de 0,37% no piso do magistério

PISO dos professores tem reajuste anual, mas índice de 2026 é questionado / Crédito: FERNANDA BARROS

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) manifestou indignação diante da recente atualização do Valor Anual por Aluno (VAAF) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para 2025, que sinaliza em a,37% o percentual de reajuste do piso do magistério em 2026. Segundo a entidade, o índice — calculado conforme o art. 5º da Lei nº 11.738 — volta a falhar na recomposição das perdas inflacionárias da categoria, repetindo cenários de arrocho salarial observados em anos recentes, como 2021 (0%) e 2024 (3,62%, também abaixo da inflação).

Reclamações da categoria A insatisfação dos profissionais da educação se baseia na avaliação de que o percentual anunciado não assegura valorização real do magistério. A CNTE aponta que o cenário é agravado por fatores políticos e econômicos, entre eles: Emenda Constitucional nº 135/2024 : a norma realocou recursos do Fundeb para financiar matrículas em tempo integral sem a entrada de novos valores, o que, segundo a entidade, gera contenções sistemáticas no financiamento da valorização profissional.

: a norma realocou recursos do Fundeb para financiar matrículas em tempo integral sem a entrada de novos valores, o que, segundo a entidade, gera contenções sistemáticas no financiamento da valorização profissional. Fatores externos e arrecadação : o setor ainda sofre com a não recuperação da arrecadação do ICMS aos patamares de 2022 e com os impactos do “tarifaço” de Donald Trump sobre setores estratégicos da economia brasileira, com reflexos diretos no Fundeb.

Inatividade do Fórum do Piso: a categoria denuncia um "forte boicote" por parte do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e aponta paralisia no Ministério da Educação (MEC) para destravar negociações suspensas desde maio de 2025.

Busca por diálogo A CNTE informou que solicitou formalmente uma audiência com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A entidade critica o fato de estar sendo informada sobre possíveis alternativas para compensar a deflação apenas por meio de declarações do ministro à imprensa ou em eventos de outras entidades, sem a abertura de um canal direto de escuta com os trabalhadores.

A reunião com Camilo Santana tem como objetivo discutir três pontos centrais: Alternativas ao atual critério de atualização do piso, de modo a garantir ganho real; Definição de um cronograma para a retomada dos trabalhos do Fórum do Piso; Acompanhamento do PL nº 2.531/2021, que trata do piso dos funcionários da educação e tramita no Senado, apontado pela CNTE como portador de “incongruências” capazes de inviabilizar direitos históricos da categoria. Propostas de mudança A categoria pretende pautar duas alterações estruturais na Lei nº 11.738/2008: a adoção do INPC somado a 50% da média de crescimento real das receitas do Fundeb como critério de reajuste anual e a vinculação do piso à formação de nível superior, com acréscimo de 25% em relação ao valor destinado a profissionais com formação de nível médio. A CNTE também defende a edição de uma Medida Provisória (MP) que recomponha a inflação com ganho real, reiterando que a participação dos trabalhadores é indispensável na definição das políticas de valorização profissional.