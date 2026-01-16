Roblox: entenda os protestos após restrição no chat para crianças

Protestos virtuais no Roblox / Crédito: Reprodução/X

"Quero injustiça"; "Felca pior que Ritle"; "Afaste de nois esse cale se pai" [sic] essas são algumas das frases vistas durante um protesto virtual protagonizado por usuários da plataforma de jogos Roblox, incluindo crianças, após uma alteração das regras que restringiu ou encerrou o acesso ao recurso de chat para o público de determinadas idades. As manifestações virtuais ganharam repercussão na quarta-feira, 14. Nelas, avatares circulam por cenários virtuais que imitam ruas e praças, segurando cartazes com frases de protesto. O influenciador Felca, que ganhou notoriedade por um vídeo sobre adultização de crianças em meios digitais, foi um dos principais alvos da indignação dos usuários do Roblox.

Novas regras Os usuários devem comprovar a idade por meio de verificação facial para utilizarem o chat. Crianças menores de 9 anos terão permissão para uso mediante autorização de responsáveis. Já maiores de 13 anos poderão conversar apenas com pessoas de idades próximas. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO A regra, segundo o Roblox, foi implementada para evitar que pessoas menores de 16 anos se comuniquem com adultos. A plataforma garante que as imagens do processo de verificação facial são deletadas. O que é o Roblox Popularizado a partir de 2020, durante a pandemia de Covid-19, o Roblox existe desde 2006. Ele não é apenas um jogo, mas uma plataforma que oferece ferramentas e games para que os usuários criem os próprios jogos.