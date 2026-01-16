Roblox: entenda os protestos após restrição no chat para crianças

Roblox: restrição no chat para crianças gera protestos e criticas a Felca; entendaNova política da plataforma limita comunicação entre usuários de faixas etárias diferentes e restringe para menores de nove anos sem autorização dos resposáveis
"Quero injustiça"; "Felca pior que Ritle"; "Afaste de nois esse cale se pai" [sic] essas são algumas das frases vistas durante um protesto virtual protagonizado por usuários da plataforma de jogos Roblox, incluindo crianças, após uma alteração das regras que restringiu ou encerrou o acesso ao recurso de chat para o público de determinadas idades.
As manifestações virtuais ganharam repercussão na quarta-feira, 14. Nelas, avatares circulam por cenários virtuais que imitam ruas e praças, segurando cartazes com frases de protesto. O influenciador Felca, que ganhou notoriedade por um vídeo sobre adultização de crianças em meios digitais, foi um dos principais alvos da indignação dos usuários do Roblox.
As mudanças foram implementadas pela plataforma no dia 7 de janeiro deste ano. Com elas, os jogadores passaram a ter a idade verificada pela plataforma e, com isso, poderão conversar apenas com usuários de faixas etárias semelhantes. A insatisfação passou a ser direcionada contra Felca, que contou ter sido ameaçado por crianças em suas redes sociais.
As capturas de telas compartilhadas por Felca contêm mensagens como "eu vou te matar" e "você não tem direito de proibir nada das crianças".
Novas regras
Os usuários devem comprovar a idade por meio de verificação facial para utilizarem o chat. Crianças menores de 9 anos terão permissão para uso mediante autorização de responsáveis. Já maiores de 13 anos poderão conversar apenas com pessoas de idades próximas.
A regra, segundo o Roblox, foi implementada para evitar que pessoas menores de 16 anos se comuniquem com adultos. A plataforma garante que as imagens do processo de verificação facial são deletadas.
O que é o Roblox
Popularizado a partir de 2020, durante a pandemia de Covid-19, o Roblox existe desde 2006. Ele não é apenas um jogo, mas uma plataforma que oferece ferramentas e games para que os usuários criem os próprios jogos.
O Roblox se tornou popular entre crianças e adolescentes, porque não estabelece uma idade mínima para acesso. Em 2025, a plataforma foi processada no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, sob acusação de não possuir medidas de segurança eficazes para proteger os usuários de predadores sexuais.