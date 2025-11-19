Plataforma de jogos Roblox implementa controles de idade para o chat

Com a medida, a Roblox pretende impedir que menores de nove anos entrem no chat sem o consentimento de seus pais e evitar conversas online entre adultos e menores, ao categorizar os usuários em seis grupos de idade, que vão de menores de nove a maiores de 21 anos.

A gigante dos jogos eletrônicos Roblox Corp anunciou que tornará obrigatório o reconhecimento facial ou a verificação de identidade para os usuários que desejam participar do chat em seus jogos.

Os requisitos para participar dos chats serão lançados na primeira semana de dezembro na Austrália, Nova Zelândia e Holanda, antes da expansão para o resto do mundo em janeiro, informou a plataforma em um comunicado.

"A Roblox é a primeira plataforma online de jogos ou comunicações a exigir verificações faciais de idade para acessar os chats, estabelecendo o que acreditamos que será um novo padrão para esta indústria", acrescentou a empresa com sede na Califórnia.

O novo sistema pedirá aos usuários que tirem uma foto de seu rosto ou utilizem uma identificação para comprovar sua idade.

"Os controles de idade são opcionais, mas funções como o chat não estarão disponíveis a menos que a verificação de idade seja concluída", informou a Roblox, cuja plataforma permite aos jogadores criar seus próprios mundos de jogos online.