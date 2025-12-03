Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia bloqueia popular plataforma de criação de jogos Roblox

A Rússia bloqueou o acesso à plataforma de criação de jogos Roblox, de propriedade americana, acusando-a de distribuir materiais extremistas e "propaganda LGBT", informou a imprensa estatal nesta quarta-feira (3).

O Roblox, que permite aos usuários criarem seus próprios jogos e compartilhá-los com outros, foi o aplicativo móvel mais baixado na Rússia em 2023, segundo o jornal local Vedomosti.

O país frequentemente ameaça proibir certas plataformas estrangeiras. Associações de defesa de direitos consideram isso uma tentativa das autoridades de controlar o uso da internet.

Em um comunicado divulgado pelas agências de notícias russas, o regulador de comunicações Roskomnadzor acusou o Roblox de hospedar "conteúdo inadequado que pode afetar negativamente o desenvolvimento espiritual e moral das crianças".

"Os menores no jogo são submetidos a assédio sexual, enganados para fornecer fotos íntimas e incitados a cometer atos depravados e de violência", afirmou o órgão.

Na semana passada, o mesmo regulador ameaçou proibir o WhatsApp, o segundo aplicativo de mensagens mais usado no país, por supostamente não agir para prevenir crimes.

O Roblox, da empresa americana Roblox Corporation, foi procurada mas não respondeu ainda a um pedido de comentário.

A plataforma conta com cerca de 100 milhões de usuários diários, dos quais aproximadamente 40% são menores de 13 anos, de acordo com dados da empresa para 2024.

Países como Catar, Iraque e Turquia também proibiram seu uso, sobretudo por preocupações com a segurança dos usuários menores. Os estados americanos do Texas e da Louisiana processaram o aplicativo pelo mesmo motivo.

A empresa afirma que modera todo o conteúdo por meio de revisão humana e ferramentas de inteligência artificial.

